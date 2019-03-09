Akıllı telefon satışları yüzde 27 azaldı
1 saat önce
Dövizdeki artışa paralel akıllı telefon fiyatlarındaki yükseliş satışları olumsuz etkiledi.
Dövizdeki artışa paralel akıllı telefon fiyatlarındaki yükseliş satışları olumsuz etkiledi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:40
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