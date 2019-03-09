Son Dakika Haberleri: Akıllı telefon satışları yüzde 27 azaldı

Akıllı telefon satışları yüzde 27 azaldı

1 saat önce

Dövizdeki artışa paralel akıllı telefon fiyatlarındaki yükseliş satışları olumsuz etkiledi.

Akıllı telefon satışları yüzde 27 azaldı, System.String[]
Dövizdeki artışa paralel akıllı telefon fiyatlarındaki yükseliş satışları olumsuz etkiledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:40 

Ekonomi
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