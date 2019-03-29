Akıllı Telefon Üreticisi Oneplus'ın Araba Üretmeye Hazırlandığı İddia Edildi

OnePlus, sosyal medya hesaplarında bir araba silueti ile birlikte 'Çok Yakında' ibaresinin yer aldığı fotoğraflar paylaştı. Paylaşılan araba, daha önce gördüğümüz konseptlere benzemiyor ve akıllara bu aracın OnePlus tarafından üretilen bir araba olup olmadığı sorusunu geliyor.
Paylaşılan gönderinin altında kullanıcılar, bunun çok büyük bir ihtimalle 1 Nisan
şakası olabileceğini söylüyorlar. Bundan tam olarak emin olmak için önümüzdeki pazartesi günün beklemek durumunda kalıyoruz.
OnePlus, daha önce 6T modelinin McLaren
versiyonunu piyasaya sürmüştü. 6T'nin McLaren versiyonu, zaten hızlı olan orijinal modelin çok daha hızlı bir versiyonuydu. Gönderinin altında tartışılan bir diğer ihtimal ise McLaren partnerliğiyle yeni bir OnePlus arabasının geliyor olması ihtimali.