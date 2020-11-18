Akıllı telefon uygulaması Muslim Pro, ABD ordusuna veri satışı iddialarını reddetti - Son Dakika

Akıllı telefon uygulaması Muslim Pro, ABD ordusuna veri satışı iddialarını reddetti

18.11.2020 19:11
Akıllı telefon uygulaması Muslim Pro, ABD ordusuna veri satışı iddialarını reddetti, System.String[]

NEW ABD ordusunun, telefon uygulamaları üzerinden insanların kişisel bilgilerini satın aldığı haberlerinde tartışmanın odak noktası haline gelen Muslim Pro uygulaması, iddiaları yalanladı.

NEW ABD ordusunun, telefon uygulamaları üzerinden insanların kişisel bilgilerini satın aldığı haberlerinde tartışmanın odak noktası haline gelen Muslim Pro uygulaması, iddiaları yalanladı.

Uygulamaya ait Twitter hesabından yapılan açıklamada, medyada yer alan haberlerin "yanlış" ve "asılsız" olduğu savunularak, uygulamanın gelişimi ve daha iyi kullanımı için verilerin "anonim" halde ilgili teknoloji şirketleriyle paylaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada, X-Mode firması da dahil veri şirketleri ile ilişkilerin kesildiği de duyurularak, "Haberlerin oluşturduğu endişe nedeniyle kullanıcılarımızdan özür dileriz." ifadesi paylaşıldı.

Namaz vakitleri, kıble yönü tayini, Kur'an ve dualar gibi dini içeriklere sahip Muslim Pro uygulaması, kamuya açık kaynaklara göre, Singapur merkezli Bitsmedia'nın kurucusu Fransız kökenli uygulama geliştiricisi Erwan Mace tarafından 2010 Ramazan ayında piyasaya sürüldü.

ABD ordusunun telefon uygulamalarından veri topladığı iddiası

Vice haber sitesinde pazartesi günü yayınlanan haberde, ABD ordusunun, Müslümanlar'a ait dini uygulamalar da dahil, dünya genelinde kullanılan akıllı telefon uygulamalarından kişisel verileri, geliştirici şirketler üzerinden satın aldığı öne sürülmüştü.

Haberde, veri satışı yapılan telefon uygulamaları arasında Müslümanlar'ın günlük dini ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan "Muslim Pro" ve "Kur'an" gibi uygulamaların da yer aldığına dikkat çekilmişti.

Terörle mücadele, kontrgerilla ve keşif faaliyetleriyle görevli ABD Özel Harekat Komutanlığı (USSOCOM) tarafından toplanan verilerin, insansız hava aracı saldırıları da dahil denizaşırı özel kuvvet operasyonlarına destek sağlamak için kullanıldığı iddia edilmişti.

Haberdeki iddialar Müslüman toplumu içinde büyük tepki çekerken, Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Kongre'ye iddiaların soruşturulması çağrısında bulunmuş, kullanıcıları da olay açıklığa kavuşana kadar ilgili uygulamaları silmeleri konusunda uyarmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Twitter, Namaz, dua, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akıllı telefon uygulaması Muslim Pro, ABD ordusuna veri satışı iddialarını reddetti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 18 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 116 kişi vefat etti, 4215 yeni vaka tespit edildi İzmir'de, koronavirüs önlemleri kapsamında halka açık etkinliklere ara verildi "9 Kere Leyla" filminden ilk fragman geldi! Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi dikkat çekti Manchester City, Barcelona'lı Messi'nin transferini ocak ayında bitirmeyi planlıyor Balıkçıların ağına bu kez tarihi değeri yüksek heykel takıldı Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu Spor spikeri, maç sonuçlarını okurken kırdı geçirdi! O anlar sosyal medyada gündem oldu Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene
Berfu Yenenler-Eser Yenenler çifti, ikinci bebeklerine Mete ismini verecek Berfu Yenenler-Eser Yenenler çifti, ikinci bebeklerine Mete ismini verecek         
19:09
Beşiktaş'ın kapısından dönen Balotelli, İngiliz ekibi Barnsley'ye transfer oluyor Beşiktaş'ın kapısından dönen Balotelli, İngiliz ekibi Barnsley'ye transfer oluyor         
18:45
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı         
18:40
Bursa'da Doktor Ali Murat Dilek, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi Bursa'da Doktor Ali Murat Dilek, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi         
18:19
İBB, koronavirüsün en yoğun bulaştığı 40 mahalleyi belirledi İBB, koronavirüsün en yoğun bulaştığı 40 mahalleyi belirledi         
17:40
Koronavirüsle ilgili dikkat çeken araştırma: Sigara içmek 3 kat daha fazla etkiliyor Koronavirüsle ilgili dikkat çeken araştırma: Sigara içmek 3 kat daha fazla etkiliyor         
17:33
Şuşa'da Türk bayrağını gören Rus gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi: Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar Şuşa'da Türk bayrağını gören Rus gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi: Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar         
17:10
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar tek tek sıralandı! İşte o liste İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar tek tek sıralandı! İşte o liste         
16:44
Polis, müşteri gibi davranıp fuhuş yapan kadını suçüstü yakaladı Polis, müşteri gibi davranıp fuhuş yapan kadını suçüstü yakaladı         
16:12
Cemal Enginyurt, Alaattin Çakıcı'yı eleştirdiği paylaşımını sildi: Mesaj amacına ulaştı Cemal Enginyurt, Alaattin Çakıcı'yı eleştirdiği paylaşımını sildi: Mesaj amacına ulaştı         
15:54
Nijerya'da Nijerya'da "teşhis konulamayan hastalık" nedeniyle 50 kişi öldü         
15:43
Son Dakika! Faiz kararı öncesi Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmemeliyiz Son Dakika! Faiz kararı öncesi Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmemeliyiz         
14:57
4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada 4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada         
14:54
Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar         
14:18
Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi         
13:41
Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim         
12:18
İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu         
10:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 19:20:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Akıllı telefon uygulaması Muslim Pro, ABD ordusuna veri satışı iddialarını reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei