Son Dakika Haberleri: Akıllı telefona 12 milyar lira harcadık
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Akıllı telefona 12 milyar lira harcadık

34 dakika önce

Küresel akıllı telefon satışları yılın ilk yarısında 210 milyar euro olarak gerçekleşirken Türkiye'de aynı dönemdeki satışların tutarı 1,8 milyar euro (11,8 milyar lira) oldu.

Akıllı telefona 12 milyar lira harcadık, System.String[]

Küresel akıllı telefon satışları yılın ilk yarısında 210 milyar euro olarak gerçekleşirken Türkiye'de aynı dönemdeki satışların tutarı 1,8 milyar euro (11,8 milyar lira) oldu.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:06 
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