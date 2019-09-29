Akıllı telefona 12 milyar lira harcadık
34 dakika önce
Küresel akıllı telefon satışları yılın ilk yarısında 210 milyar euro olarak gerçekleşirken Türkiye'de aynı dönemdeki satışların tutarı 1,8 milyar euro (11,8 milyar lira) oldu.
Küresel akıllı telefon satışları yılın ilk yarısında 210 milyar euro olarak gerçekleşirken Türkiye'de aynı dönemdeki satışların tutarı 1,8 milyar euro (11,8 milyar lira) oldu.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:06
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