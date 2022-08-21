Telefondan ses gelmiyor! İşte yapılması gerekenler

Akıllı telefonların kullanım ömrü, tüm elektronik cihazlarda olduğu gibi son derece kısıtlı. Zamanı gelince, can sıkan arızalar patlak verebiliyor. Bunlar genellikle onarılabilen arızalar olurken, bazı durumlarda geri dönüşü olmayan ve tamir edilemeyen sorunlar olabiliyor. Burada en yaygın problemlerden birisi de telefondan ses gelmeme sorunu. İşte telefondan ses gelmiyor arızasının çözümü için yapılması gerekenler!

Telefondan ses gelmiyor sorunu nasıl çözülür?

Telefondan ses gelmeme sorunu yazılımdan kaynaklıysa birkaç adımda çözülebiliyor. Ancak işin içerisinde hoparlörde meydana gelen mekanik bir arıza varsa, vakit kaybetmeden bir teknik servisten yardım almanız kritik bir önem taşıyor.

iOS 16 Developer Beta nasıl kurulur?

Rahatsız Etmeyin modunu devre dışı bırakın

Akıllı telefonlarda kullanıcı deneyimini artıran birçok özellik mevcut. Bunlardan birisi de Rahatsız Etmeyin modu diyebiliriz. Aktif edilmesi halinde aramalar ve bildirimler sessize alınıyor, bildirim başlıkları da görüntülenmiyor. Aynı zamanda durum çubuğunda bir ay simgesi görünüyor. Eğer akıllı telefondan ses gelmeme gibi bir durum varsa, temel sebebi bu özellik olabilir.

Kulaklığın takılı olmadığından emin olun

Kulaklığın hoparlöre etkisi ne olacak demeyin. Zira hem kablolu hem de Bluetooth kulaklıklar, telefonlara bağlandığında hoparlörü otomatik olarak devre dışı bırakıyor. Burada daha önce cihazınıza bağlanan bir ürünün olup olmadığını kontrol edin.

Fabrika ayarlarına döndürün

Telefonu fabrika ayarlarına sıfırlama, hoparlörün çalışmasını engelleyen uygulama veya yazılım kaynaklı arızaları ortadan kaldırabilir. Eğer yukarıdaki çözüm yöntemleri işe yaramadıysa, bunu gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz.

Bu işlem için şu adımları izlemeniz gerekiyor;

Ayarlar'a girin

Gelen ekrandan Sistem'e girin

Açılan pencereden Sıfırlama seçeneğine tıklayın

Telefonu sıfırla seçeneğine tıklayın

Pili çıkarıp yeniden takın

Günümüz akıllı telefonları daha kompakt bir yapıda olmaları nedeniyle pilleri de eskisi gibi çıkarılamıyor. Ayrıntılı bilgi için cihazın kullanım kılavuzuna ya da üreticinin web sitesine bakmanızda fayda var. Ürünün arka kapağı açılabiliyorsa pili çıkarıp yeniden takmayı deneyin. Aksi durumlarda da geri dönüşü olmayan başka arızalara neden olma ihtimali göz önüne alınarak herhangi bir müdahale de bulunmayın.

Hoparlörü temizleyin

Mobil cihazların hoparlörleri, sürekli açık havayla temas ettikleri için toza ve kire maruz kalırlar. Bu nedenle zaman geçtikçe sesin çıkmasını engelleyecek düzeyde tıkanmaları yüksek ihtimal. Telefondan ses gelmiyor şeklinde bir şikayetiniz varsa, yumuşak bir fırça, ucu sivri veya sert olmayan bir cisimle hoparlörleri dikkatli bir şekilde temizleyebilirsiniz.

Yukarıdaki çözüm yöntemleri umarız işinize yarar. Ancak aksi bir durumda profesyonel bir destek almanın zamanı gelmiş demektir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.