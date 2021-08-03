Akıllı telefonlar göz yoruyor

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Adnan İpçioğlu, dijital göz yorgunluğuna dikkat çekti.

Özel Medicana Bursa Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Adnan İpçioğlu, dijital göz yorgunluğunun dizüstü tablet, masaüstü ve cep telefonu gibi cihazların uzun süre kullanımına bağlı olarak geliştiğini belirterek, "Birçok kişide görülen bu hastalık, günde 3 saat veya daha fazla vaktini dijital cihazların başında ya da birden fazla cihazın karşısında geçirmek, hem zaman kaybına, hem de göz rahatsızlarına sebebiyet veriyor. Bilgisayar kullanmak mecburiyetinde kalan erişkinlerin ekserisi bu dijital hastalığa yakalanmaktadır. Dijital göz yorgunluğunun en büyük sebeplerinden bir tanesi bilgisayar karşısında gözün ekranı netleştirmek için yaptığı uyumdur. İnsan gözü yakın objeleri netleştirmek için uyum yapar. Bu uyum esnasında ise, göz merceğindeki kaslar kasılır ve mercek kalınlaşır. Değişen ışık gücüne göre göz bebeği ufalmaya ya da genişlemeye başlayabilir" dedi.

"Gözlerde yanma, batma ve bulanık görme sebeplerinden bir tanesi de bilgisayar ekranına bakarken gözlerimizi çok fazla kırpmamamızdan kaynaklanmaktadır. Normalde bir kişi dakikada ortalama 25 kez gözlerini kırparken bilgisayar karşısında bu sayı hayli azalıyor" diyen Op. Dr. Adnan İpçioğlu, "Ekrana bakarken gözlerimizi kırpmak ve sun'i göz yaşı damlası kullanmak yararlı olabilir" dedi.

Bunlar basit bir yöntem olarak gözükse de gözün ıslanması için son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

Dijital göz yorgunluğundan en az etkilenmek için dikkat edilmesi gereken unsurları Op. Dr. Adnan İpçioğlu şu şekilde açıklıyor:

"Bilgisayar ekranı göz hizasında olmalıdır, ekrana çok yaklaşılmamalı belli bir mesafeden bakılmalıdır. Uzaklık ekrandakileri rahat görebilecek en uzak mesafe olmalıdır. Ayrıca, pencerelerle ekran açısı uygun olmalı, pencere ve diğer kaynaklardan gelen görüntüler ekran üzerine düşmemelidir. İri puntolu ve gözü yormayan karakterlerle yazmak, koyu renk zeminler üzerinde açık renk karakterlerle çalışmak, çalışırken 45-50 dakikada bir 5-10 dakika ara verip gözü dinlendirmek de göz sağlığı için çok önemlidir." - BURSA