Akıllı Telefonlar, Yakın Tarihte Birincil Cihazımız Olmayacaklar"

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Talihsiz Sürücü Cipinin Nasıl Soyulduğunu Anlamadı: Cam Kırılmamış, Kapıda Oynama Yok

Talat Bulut, Kendisini Tacizle Suçladıktan Sonra İnkar Eden Hande Ataizi'ye Sitem Etti