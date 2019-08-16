Akıllı telefonlarda şarj sorunu bitiyor mu? Bataryada tasarruf sağlayan kıyafet geliyor

Teknoloji ilerledikçe ve akıllı telefonlarla buna bağlı telsiz cihazlar gündelik hayatın vazgeçilmezleri arasına girdikçe onları şarj etme ihtiyacı da o derecede artıyor.Zira akıllı telefonların en büyük sorunu kullanıma bağlı olarak bataryalarının çok kısa sürede bitmesi.