Yok artık! Hızlı şarj ile 8 dakikada tam dolum

Akıllı telefon dünyasındaki kıyasıya yaşanan rekabet, elbette sektörün hızlı gelişmesine vesile oluyor. Şirketler bu alanda bir adım öne çıkmak için bazı özelliklerini daha iyi yapma yoluna gidiyor. Sektörün önemli oyuncularından Xiaomi, hızlı şarj konusunu bambaşka bir seviyeye taşıyor.

Xiaomi, 210W hızlı şarj ile 4.000 mAh pili 8 dakikada doldurdu

Akıllı telefonlardaki hızlı şarj konusu, son yılların büyük bir ivmeyle yükselmeye devam ediyor. Özellikle Çinli üreticiler, bu konuda öncü olarak çalışmalarını sürdürüyor. Öyle ki iki yıl öncesine kadar 50W hızlı şarj aletlerine hayretle bakarken gelinen nokta sınırları zorluyor

MIUI 13.1 alacak Xiaomi modelleri ortaya çıktı!

Son dönemde 120W, 150 W gibi hızlı şarjları görmeye biraz biraz alıştık. Öyle ki geçtiğimiz günlerde OnePlus 10T, 150W hızlı şarj desteği sunacağını belirtmişti. Öte yandan 200W hızlı şarj vaat eden iQOO, bu alanda şimdilik en hızlısı görünüyordu. Ancak Xiaomi, bayrağı devralıyor.

Xiaomi, 210W hızlı şarj ile sektöre öncülük etmeye geliyor. Şirket, Xiaomi 11 Ultra ile bir dizi test gerçekleştirdi. 4.000 mAh pile sahip olan model, Xiaomi 210W hızlı şarj ile 0'dan 100'e 8 dakikada doldu. Bu durum şu ana kadar elde edilmiş en hızlı sonuç olarak karşımıza çıkıyor.

Diğer taraftan pile olumsuz etkisi ise düşündürücü

Şarj sürelerinin kısalması kullanıcılar için olumlu bir gelişme olsa da pil sağlığının ne olacağı konusunda endişeler var. Günümüzde akıllı telefonlarda kullanılan piller henüz bu denli hızlı şarjları destekleyecek düzeyde değil. Öyle ki Xiaomi, 125W ve üzeri hızlı şarj aletlerinin iki yıl içinde akıllı telefon bataryalarında yüzde 20'lik bir bozulma gerçekleştireceğini söylüyor.