Son Dakika Haberleri: Akıllı telefonlardan da yurt dışı çıkış harç pulu alınabilecek
Son Dakika Ekonomi Akıllı telefonlardan da yurt dışı çıkış harç pulu alınabilecek

Akıllı telefonlardan da yurt dışı çıkış harç pulu alınabilecek

32 dakika önce

Yurt dışı çıkış harç pulları, havalimanlarında bu amaçla bulundurulan makinelerin yanı sıra akıllı telefonlardan da elde edilebilecek.

Akıllı telefonlardan da yurt dışı çıkış harç pulu alınabilecek, System.String[]

Yurt dışı çıkış harç pulları, havalimanlarında bu amaçla bulundurulan makinelerin yanı sıra akıllı telefonlardan da elde edilebilecek.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:31 
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