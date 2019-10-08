Akıllı telefonlardan da yurt dışı çıkış harç pulu alınabilecek
32 dakika önce
Yurt dışı çıkış harç pulları, havalimanlarında bu amaçla bulundurulan makinelerin yanı sıra akıllı telefonlardan da elde edilebilecek.
Yurt dışı çıkış harç pulları, havalimanlarında bu amaçla bulundurulan makinelerin yanı sıra akıllı telefonlardan da elde edilebilecek.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:31
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