Nothing Phone (1) parçalara ayrıldı! - Son Dakika
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Nothing Phone (1) parçalara ayrıldı!

30.07.2022 13:06
Nothing Phone (1) parçalara ayrıldı!

Akıllı telefonları parçalarına ayırmasıyla bilinen PBKReviews, son zamanlarda gündemden düşmeyen Nothing Phone (1)'i parçalarına ayırdı.

OnePlus kurucu ortağı Carl Pei'nin 2020'de kurduğu Nothing, kısa süre önce akıllı telefon pazarına giriş yaptı ve Nothing Phone (1) modelini vitrine çıkardı. Ürün, LED ışıklandırmalı şeffaf arka paneli ve orta segmente hitap eden özellikleriyle beğenileri kazansa da satışa çıkmasının kısa bir süre sonra çeşitli ekran ve tasarım sorunlarıyla gündeme gelmeye başladı. Son olarak cihaz parçalara ayrıldı ve tamir edilmesi en zor modellerden biri olduğu ortaya çıktı.

Nothing Phone (1) tamir edilmesi en zor modellerden biri oldu

Akıllı telefonları parçalarına ayırması ve incelemesiyle bilinen PBKReviews, son zamanlarda gündemden düşmeyen Nothing Phone (1)'i parçalarına ayırdı. Özellikle şeffaf arka paneli ve LED ışıklandırmasıyla bir hayli konuşulan cihazın görünen o ki tamir edilmesi de bir hayli zor.

Nothing Phone (1) parçalara ayrıldı!

PBKReviews'e göre Nothing Phone (1)'in tamir edilebilirlik puanı 10 üzerinden 3, hatta 5.5 puan alan POCO F4 5G'den bile daha az. Kısacası gördüğümüz o şık tasarımın altında oldukça karmaşık bir iç dizayn mevcut. Zira YouTuber, cihazı parçalarına ayırmak için büyük uğraş veriyor.

Nothing Phone 1 derinlemesine inceleme!

Nothing Phone teknik özellikleri

İşlemci: Snapdragon 778G+

GPU: Adreno 642L

Ekran: 6.55 inç, FHD+, 120Hz, AMOLED panel

Batarya: 4.500 mAh, 33W hızlı şarj-15W kablosuz şarj

RAM: 8 GB/ 12 GB

Depolama: 128 GB/ 256 GB

Kamera: 50 Megapiksel 1/1.56 inç Sony IMX766 sensör f1.88/ 50 Megapiksel 1/2.76 inç sensör f2.2

İşletim sistemi:  Android 12 / Nothing OS 1.0.2

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı telefon beklentileri karşıladı mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Nothing Phone (1) parçalara ayrıldı! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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