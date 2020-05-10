Akıllı telefonu olmayan anne, 3 ay sonra sağlık çalışanı oğlunu böyle görebildi - Son Dakika

Tekirdağ'da 3 aydır annesini göremeyen sağlık çalışanı için İl Sağlık Müdürlüğü devreye girdi. Akıllı telefonu olmayan anne, 3 ay sonra oğlunun yüzünü görebildi.



Anneler Günü kapsamında Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan araştırmada, korona virüs nedeniyle Onay Ceylan isimli sağlık çalışanının Çorum'daki annesini göremediği tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir ve İl Sağlık Müdür Yardımcısı Zafer Soykırlı, Çorum İl Sağlık Müdürlüğü ile irtibat kurarak korona virüs nedeniyle gidemediği ve akıllı telefonu olmadığı için annesini göremeyen Onay Ceylan'a annesiyle görüntülü görüştürmek için planlama yaptı.



Çorum İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince çiçek alınarak, anne Zeliha Ceylan'ın çalıştığı mantı fabrikasına gidildi. O sırada Onay Ceylan'la birlikte bekleyen İl Sağlık Müdür Yardımcısı Zafer Soykırlı Çorum İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerini görüntülü aradı. Karşısında yetkilileri ve elindeki telefondan oğlunu gören anne Zeliha Ceylan gözyaşlarına boğuldu.



Görüntülü konuşan anne ve oğul bir süre hasret giderdi. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de anne Zeliha Ceylan'a çiçek sunarak Onay Ceylan adına Anneler Günü'nü kutladı. Mutluluğu yüzünden okunan Zeliha Ceylan İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.



6 aylık sağlık personeli olan Onay Ceylan gazetecilere yaptığı açıklamada, "En son Şubat'ta gördüm. 3 aydır annem ile görüşemiyordum. Ondan sonra şu yoğun dönemlerimiz başladı. Annemi çok özlemiştim müdürlerim de böyle bir düşüncede bulundular. Bizi görüştürdüler. Onlara da çok teşekkür ederim iyi ki varlar. Hep yanındaydım bu zamana kadar ilk defa böyle kutladık" diye konuştu. - TEKİRDAĞ