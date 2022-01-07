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Akıllı telefonunuzun adı nasıl değiştirilir? - Son Dakika

Akıllı telefonunuzun adı nasıl değiştirilir?

07.01.2022 19:12
Akıllı telefonunuzun adı nasıl değiştirilir?

Cihazınızı adlandırmak iyi bir fikirdir çünkü herhangi bir zamanda hangi cihazı kullandığınıza dair belirsizliği ortadan kaldırır. İşte hem iOS hem de Android ile nasıl yapılacağı.

Yeni iPhone veya Android telefonunuzu veya başka bir mobil cihazınızı ilk satın aldığınızda, muhtemelen cihazın kendisini yansıtan genel bir adla geldiğini farketmişsinizdir. Birden fazla cihazınız varsa veya telefonunuza daha kişisel bir dokunuş vermek istiyorsanız, adını değiştirebilirsiniz. Telefonunuzu bir Bluetooth cihazına bağlamayı denerseniz, cihazınızı adlandırırsanız uygunluk listesindeki adlar daha kolay tanınır. Cihazınızı adlandırmak iyi bir fikirdir çünkü herhangi bir zamanda hangi cihazı kullandığınıza dair belirsizliği ortadan kaldırır. İşte hem iOS hem de Android ile nasıl yapılacağı.

iPhone adınızı değiştirin

iPhone'unuzun varsayılan adı iPhone'dur. Bu nedenle, karışıklığı önlemek ve aynı ada sahip diğer tüm iPhone'lardan ayırt etmek için kendi iPhone'unuzun adını değiştirmek isteyeceksiniz - özellikle siz veya aile üyeleri birden fazla el cihazı satın aldıysanız. Find My ve iCloud gibi hizmetler de aygıtları adlarına göre tanımladığından, hangi iPhone'un hangisi olduğunu bilmek yararlıdır.

iPhone adınızı değiştirmek için birkaç kolay adım gerekir. Bu örnek, iOS 13'ü kullanır, ancak adımlar her iPhone için aynı şekilde çalışmalıdır.

Adım 1: Cihazınızda Ayarlar > Genel'e gidin ve ardından Hakkında'ya dokunun.

Akıllı telefonunuzun adı nasıl değiştirilir?

Adım 2: Cihazınızın adını gösteren ilk satıra dokunun.

Akıllı telefonunuzun adı nasıl değiştirilir?

Adım 3: Cihazınızı yeniden adlandırın ve Bitti'ye dokunun.

Akıllı telefonunuzun adı nasıl değiştirilir?

Android telefonunuzun adını değiştirmek, telefon modelinize ve kullandığı Android işletim sistemine bağlı olarak biraz daha belirsiz olabilir. Telefon adı değişikliklerinin büyük çoğunluğunun Ayarlar ile başladığını söyleyebiliriz. Aşağıdaki sıra, Android 10 çalıştıran bir Samsung Galaxy S20 Plus kullanıyor, ancak diğer Android akıllı telefonların çoğu benzer olmalıdır.

Adım 1: Ayarlar'ı açın.

Adım 2: Telefon Hakkında'yı bulun ve Düzenle'yi seçin.

Akıllı telefonunuzun adı nasıl değiştirilir?

Adım 3: Ardından telefonunuz için yeni bir ad girebilir ve Bitti'yi seçerek onaylayabilirsiniz. Kullanabileceğiniz karakter sayısında bir sınırlama vardır, ancak seçtiğiniz ad için yeterli alana sahip olmalısınız.

Akıllı telefonunuzun adı nasıl değiştirilir?

Daha fazla seçenek

Başka bir örnek olarak, Android 6.0.1 çalıştıran bir Samsung Galaxy S6 Edge+'ın adının nasıl değiştirileceği aşağıda açıklanmıştır.

Bu noktada, Ayarlar > Hızlı Ayarlar > Cihaz Hakkında > Cihaz Adı yolunu takip edebilirsiniz. veya Hızlı Ayarlar yerine Sistem'e giderek birkaç adımı atlamayı seçebilirsiniz. Her iki durumda da, sonunda olman gereken yerde olacaksın.

Yaratıcı olun

Telefonunuz için mükemmel, benzersiz adı sağlamak size kalmış. Cihazınızı yeniden etiketlemek harika bir fikir. Telefonunuzun güvenliğini artırmaya yardımcı olabilir ve telefonun kaybolması veya yanlış yerleştirilmesi durumunda başkalarının onu tanımasına yardımcı olabilir. Telefonunuza benzersiz bir ad vermek, ailenizin veya ev arkadaşlarınızın telefonları arasında kolayca tanınmasını sağlar. Özellikle farklı veya daha iyi fikirler düşünmeye devam ederseniz adı birkaç kez değiştirebileceğiniz için cihazınızı yeniden adlandırmanın bir dezavantajını düşünemiyoruz.

Bu makalemizde de, akıllı telefonunuzu kişiselleştirme yollarının sadece bir kısmı olan telefon adı değiştirme konusunu ayrıntılı olarak anlattık.

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Cep Telefonu, Bluetooth, Android, iOS, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

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