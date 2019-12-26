"Akıllı ulaşım" için 11-12 Mart'ta Ankara'da uluslararası zirve yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Akıllı ulaşım' için 11-12 Mart'ta Ankara'da uluslararası zirve yapılacak - Son Dakika Ekonomi

"Akıllı ulaşım" için 11-12 Mart'ta Ankara'da uluslararası zirve yapılacak

6 saat önce

Türkiye, seyahatlerde konfor ve hızı artırırken, ulaşımın insan, çevre ve enerji kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı hedefleyen "akıllı ulaşım sistemleri (AUS)" alanında uluslararası buluşmaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Türkiye, seyahatlerde konfor ve hızı artırırken, ulaşımın insan, çevre ve enerji kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı hedefleyen "akıllı ulaşım sistemleri (AUS)" alanında uluslararası buluşmaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. AUS Türkiye tarafından düzenlenen 2'nci Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi, 11-12 Mart 2020'de Ankara'da gerçekleştirilecek.

AUS Türkiye Başkanı Erol Yanar, AA muhabirine, akıllı ulaşım sistemleri sektörünün ülke ve dünya çapındaki paydaşlarını "SummITS" adı altında düzenlenecek zirvede bir araya getireceklerini söyledi.

İlk "Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi"nin bu yılın mart ayında yapıldığını, organizasyonun iki yılda bir gerçekleştirilmesinin planlanmasına karşın, sektör temsilcilerinden gelen talep üzerine gelecek yıl da yapılmasının kararlaştırıldığını aktaran Yanar, "Ankara'da 11-12 Mart'ta ikincisi yapılacak zirveye uluslararası katılımın daha fazla olmasını bekliyoruz. Katılımcıların yüksek profilli profesyonellerden oluşması bizi heyecanlandırıyor. Zirve için titiz bir çalışma yürütüyoruz." dedi.

Akıllı ulaşım bütün yönleriyle tartışılacak

Yanar, etkinliğin açılışını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın yapmasının planlandığını, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Haberleşme Genel Müdürü Gökhan Evren, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun yanı sıra kamu ve özel sektörden birçok üst düzey yöneticinin katılacağı oturumlarda akıllı ulaşımın bütün yönleriyle tartışılacağını dile getirdi.

Türkiye'nin önde gelen kamu ve özel sektör temsilcileriyle Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Ertico-ITS Avrupa yetkilileri, birçok ITS ülke birliklerinin temsilcileri, üniversitelerin konuyla ilgili öğretim üyeleri ile yurt dışındaki üniversitelerden akademisyenlerin zirvede görüş ve düşüncelerini paylaşacağını anlatan Yanar, etkinlikte "Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri"nin de sahiplerini bulacağını söyledi.

Yanar, her geçen yıl daha fazla başvurunun yapıldığı ödüller için bu sene Belediyecilik, Hareket Teknolojisi, Start- Up, Akademi, Medya, Sektöre Katkı ve AUS Türkiye Özel kategorilerinin bulunduğunu ifade ederek, "Zirve ve ödülle ilgili bilgilere www.auszirvesi.org ile www.austurkiye.org.tr adreslerinden ulaşılabilir, başvuru ve kayıtlar buralardan yapılabilir." dedi.

Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:34 Kaynak: AA
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