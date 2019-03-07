Akıllı ulaşımın ‘zirve’sinden Kopilot’a ödül
1 saat önce
Türkiye'nin düzenlediği Akıllı Ulaşım Zirvesi'ne, Kopilot damgasını vurdu.
AUS-Türkiye'nin düzenlediği Akıllı Ulaşım Zirvesi'ne, Kopilot damgasını vurdu. Turkcell mühendislerinin geliştirdiği, sürüş güvenliğini amaçlayan Kopilot uygulamasının başarısı, zirvede ödülle taçlandırıldı. Kopilot, "Aklın Yolu Sektöre Katkı Ödülü" aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:50
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