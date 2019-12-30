Akıllı vibratör 'yılın en iyi teknolojik el aleti' yarışmasında finale kaldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Las Vegas kentinde düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2020'nin halk oyuna sunduğu 'en iyi teknolojik el cihazı' yarışmasının 10 finalisti arasında cep telefonu uygulaması ile kontrol edilen bir vibratör yer aldı.



VHS, CD ve DVD gibi zamanının devrim niteliğindeki teknolojilerinin kullanıcılarla ilk buluştuğu platform olan CES fuarının bu yılki en iyi el cihazı yarışmasının, Last Gadget Standing, 10 finalisti belli oldu. Halk oyuna sunulan finalistler arasında akıllı telefon uygulaması ile kontrol edilen seks oyuncağı Lioness dikkat çekti.