Akıma kapılan 3 işçiden 2'si öldü - Son Dakika

Akıma kapılan 3 işçiden 2'si öldü

Mardin'in Derik ilçesinde buğday yüklerken elektrik akımına kapılan 3 işçiden 2'si hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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