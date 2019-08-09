Son Dakika Haberleri: Akıma kapılan elektrik şirketi çalışanı hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Akıma kapılan elektrik şirketi çalışanı hayatını kaybetti

16 dakika önce

Elazığ'ın Keban ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Akıma kapılan elektrik şirketi çalışanı hayatını kaybetti, System.String[]
Elazığ'ın Keban ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Olay, İlçeye bağlı Gökbelen köyü Soğuksu mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik dağıtım şirketinde çalışan Murat Oruç (47), arıza nedeniyle direğe çıktı. Direkte elektrik akımına kapılan Oruç, olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Oruç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Oruç'un cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ
Elazığ, Keban, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kulağına kelebeğin girdiğini öğrenince hem şaşırdı hem korktu
Dün Serdar Ortaç'la boşanan Chloe Loughnan, sabaha karşı hastanelik oldu AK Partili ismi yönetici olarak atadığı için eleştirilen İmamoğlu: Siyasi unsurlara takılmadık Erdoğan'ın 'Bedel ödeyecekler' sözlerine Davutoğlu'ndan yanıt geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 20:43:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akıma kapılan elektrik şirketi çalışanı hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]