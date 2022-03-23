Akıma kapılan gencin yardım çığlığı - Son Dakika
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Akıma kapılan gencin yardım çığlığı

23.03.2022 09:45
Akıma kapılan gencin yardım çığlığı

Adana'da ısınmak için girdiği kullanılmayan trafo binasında akıma kapılan gencin "Ölüyorum, yanıyorum, ağabey söyle de çabuk gelsinler" diye yalvarması yürek sızlattı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Emrah B. (33) isimli genç, ısınmak için kullanılmayan trafo binasına girdi. Burada ateş yakarak ısınmaya çalışan genç, binadaki elektrik kablolarına dokununca akıma kapılarak feci şekilde yandı. Yanan gencin, yardıma gelen görevlilerden, "Ölüyorum, yanıyorum, ölüyorum ağabey söyle de çabuk olsunlar, öldüm. Allah'ım beni bayıltsınlar öldürsünler. Acı verme Allah'ım" diye yardım istemesi yürekleri sızlattı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Gelen sağlık ekipleri şahsı Adana Şehir Hastanesi'ne götürürken, ekipler akımı da kesti. Gencin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Bir süre akım kesildiği için 14 mahalleye elektrik verilemedi. - ADANA

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Akıncılar, Mevla, Adana, Trafo, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Akıma kapılan gencin yardım çığlığı - Son Dakika


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