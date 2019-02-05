Son Dakika Haberleri: Akıma Kapılan İşçi Ağır Yaralandı

Akıma Kapılan İşçi Ağır Yaralandı

38 dakika önce

Şanlıurfa'da elektrik onarımı yaparken akıma kapılan işçi ağır yaralandı.

Akıma Kapılan İşçi Ağır Yaralandı, System.String[]
Şanlıurfa'da elektrik onarımı yaparken akıma kapılan işçi ağır yaralandı.

Merkez Haliliye ilçesinin Paşabağı Mahallesi'ndeki trafoda çalışan işçi Mahmut Özkök, onarım çalışması yaptığı sırada akıma kapıldı.

Özkök, ihbarla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kentte dün yine aynı nedenle bir işçi de hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:42 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şanlıurfa'da 1 Ay İçinde 8 Bebek, Annesi Tarafından Emzirilirken Hayatını Kaybetti Ayağı Kırılan İşçiyi Arkadaşları Ambulansa Kadar Omuzlarında Taşıdı

Germania Havayolları İflas Başvurusunda Bulundu Palu Ailesi Hakkında Kamu Davası Açmaya Yeterli Delil Olduğu Gerekçesiyle İddianame Hazırlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 11:20:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akıma Kapılan İşçi Ağır Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]