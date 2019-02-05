Akıma Kapılan İşçi Ağır Yaralandı
38 dakika önce
Şanlıurfa'da elektrik onarımı yaparken akıma kapılan işçi ağır yaralandı.
Şanlıurfa
'da elektrik onarımı yaparken akıma kapılan işçi ağır yaralandı. Merkez Haliliye
ilçesinin Paşabağı Mahallesi'ndeki trafoda çalışan işçi Mahmut Özkök, onarım çalışması yaptığı sırada akıma kapıldı.
Özkök, ihbarla olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri tarafından ambulansla Mehmet Akif İnan
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis
ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kentte dün yine aynı nedenle bir işçi de hayatını kaybetmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:42 Kaynak: AA
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