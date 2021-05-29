SAMSUN'DA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İŞÇİ AĞIR YARALANDI - Son Dakika

Samsun'da bir iş yerinin elektrik işlerini yapan Kerim A. (50) elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Elektrik ustası Kerim A. iş yerinin tabelasının elektrik işlerini yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekipleri geldi. Kerim A., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kerim A.'nın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.