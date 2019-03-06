Akıma Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, sera onarımı yapan Süleyman Gökçen (38) elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, sera onarımı yapan Süleyman Gökçen (38) elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.



Olay, ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Gücüş Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde onarım için seranın çatısına çıkan Süleyman Gökçen, kullandığı metal malzemelerin elektrik hattına temas etmesi nedeniyle akımına kapıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, yaralı Süleyman Gökçen'i Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Gökçen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



- Mersin

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Son Dakika! KCK'nın Türkiye Sorumlusu Sara Aktaş'a 17 Yıl Hapis Cezası

AK Parti'nin İlk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış: Hükümet Suriye'de 2 Hata Yaptı

Çocukları İntihara Sürükleyen Momo Oyunu Türkiye'ye de Sıçradı!

ABD'den Buzları Eritecek Açıklama: Trump, Erdoğan'a Sempati Hissediyor