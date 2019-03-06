Akıma Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti
1 saat önce
MERSİN'in Erdemli ilçesinde, sera onarımı yapan Süleyman Gökçen (38) elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
MERSİN'in Erdemli ilçesinde, sera onarımı yapan Süleyman Gökçen (38) elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Gücüş Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde onarım için seranın çatısına çıkan Süleyman Gökçen, kullandığı metal malzemelerin elektrik hattına temas etmesi nedeniyle akımına kapıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, yaralı Süleyman Gökçen'i Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Gökçen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Mersin
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:58 Kaynak: DHA
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