Son Dakika Haberleri: Akıma Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Akıma Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

1 saat önce

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, sera onarımı yapan Süleyman Gökçen (38) elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Akıma Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti, System.String[]
MERSİN'in Erdemli ilçesinde, sera onarımı yapan Süleyman Gökçen (38) elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Gücüş Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde onarım için seranın çatısına çıkan Süleyman Gökçen, kullandığı metal malzemelerin elektrik hattına temas etmesi nedeniyle akımına kapıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, yaralı Süleyman Gökçen'i Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Gökçen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:58 Kaynak: DHA

Erdemli, Mersin, Süleyman Gökçen, Gökçen, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! KCK'nın Türkiye Sorumlusu Sara Aktaş'a 17 Yıl Hapis Cezası AK Parti'nin İlk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış: Hükümet Suriye'de 2 Hata Yaptı

Çocukları İntihara Sürükleyen Momo Oyunu Türkiye'ye de Sıçradı! ABD'den Buzları Eritecek Açıklama: Trump, Erdoğan'a Sempati Hissediyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 18:30:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akıma Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]