Akıma kapılan işçi öldü - Son Dakika
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Akıma kapılan işçi öldü

26.04.2022 14:51
Akıma kapılan işçi öldü

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan Mehmet Durmuş (48) hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan Mehmet Durmuş (48) hayatını kaybetti.

Siverek'e bağlı Kalemlik Mahallesi'nde Mehmet Durmuş arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak yere düştü. Durmuş'un düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Durmuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Durmuş'un cenazesi, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Mehmet Durmuş, Siverek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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