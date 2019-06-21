Son Dakika Haberleri: Akıma kapılan karga, elektrik kesintisine neden oldu
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Akıma kapılan karga, elektrik kesintisine neden oldu

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde orta gerilim hattında elektrik akımına kapılarak telef olan karga, mahallede elektrik kesintisine neden oldu.

Akıma kapılan karga, elektrik kesintisine neden oldu, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde orta gerilim hattında elektrik akımına kapılarak telef olan karga, mahallede elektrik kesintisine neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Pınarbaşı Mahallesi'ndeki Abdulhamithan Parkı içerisinde bulunan orta gerilim hattındaki direğe konan karga, tele temas edince akıma kapılarak telef oldu.
Hatta yaşanan kısa devre nedeniyle Pınarbaşı Mahallesi'nde elektrik kesintisi yaşandı. Elektrik dağıtım şirketi görevlilerince arızanın giderilmesi sonucu mahalleye yeniden elektrik verildi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:45 Kaynak: AA
Elbistan, Kahramanmaraş, Güncel
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