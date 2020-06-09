Akıma kapılan karga yangına neden oldu - Son Dakika

Akıma kapılan karga yangına neden oldu

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde elektrik akımına çarpılarak ekili alana düşen kargan yangına neden oldu.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde elektrik akımına çarpılarak ekili alana düşen kargan yangına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesine bağlı Dilektepe Köyünde elektrik tellerine konduğu esnada elektrik akımına kapılan bir karga, yanarak ekili alana düştü. Akıma kapılan karga telef olurken karganın yanarak düştüğü ekili alanda yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden köylüler, kendi imkanlarıyla yoğun uğraşlar sonucunda yangını söndürdü. Yangında karga telef olurken ekili alanda ise hasar meydana geldi. - ADIYAMAN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı

Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı

Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti

40 yaşındaki yıldız isim, lavanta tarlasında yarı çıplak masaj yaptırdı

Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı

Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı

Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın yıllar önce çekilen ilk karşılaşma videosu Twitter'da gündem oldu

Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi

Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla verdiği poz

Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı

Özge Gürel ve Can Yaman'ın yeni dizisi Bay Yanlış'ın ilk fragmanı yayınlandı

Songül Karlı, normalleşme başlar başlamaz tatile koştu

Şarkıcı Ebru Polat, bu sefer saatinin fiyatıyla gündem oldu