Son Dakika Haberleri: Akıma kapılan saksağan, yangına neden oldu
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Akıma kapılan saksağan, yangına neden oldu

48 dakika önce

KARAMAN'da yüksek gerilim hattı direğinde akıma kapılan saksağan, yere düşüp, otları tutuşturdu.

Akıma kapılan saksağan, yangına neden oldu, System.String[]
KARAMAN'da yüksek gerilim hattı direğinde akıma kapılan saksağan, yere düşüp, otları tutuşturdu. Küçük çaplı yangın, elektrik dağıtım şirketi çalışanları tarafından söndürüldü.
?Karaman- Bucakışla karayolunun 3'üncü kilometresinde, yol kenarındaki yüksek gerilim hattı direğine konan saksağan, elektrik akımın kapıldı. Direkten düşen kuş, yerdeki kuru otların tutuşmasına neden oldu. Bu sırada bölgede bulunan elektrik dağıtım şirketi çalışanları, yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
 


- Karaman
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:27 Kaynak: DHA
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