Akıma kapılan saksağan, yangına neden oldu
48 dakika önce
KARAMAN'da yüksek gerilim hattı direğinde akıma kapılan saksağan, yere düşüp, otları tutuşturdu.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:27 Kaynak: DHA
KARAMAN'da yüksek gerilim hattı direğinde akıma kapılan saksağan, yere düşüp, otları tutuşturdu. Küçük çaplı yangın, elektrik dağıtım şirketi çalışanları tarafından söndürüldü.
?Karaman- Bucakışla karayolunun 3'üncü kilometresinde, yol kenarındaki yüksek gerilim hattı direğine konan saksağan, elektrik akımın kapıldı. Direkten düşen kuş, yerdeki kuru otların tutuşmasına neden oldu. Bu sırada bölgede bulunan elektrik dağıtım şirketi çalışanları, yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
- Karaman
Rusya donanmasına ait denizaltında yangın! 14 asker hayatını kaybetti
Üsküdar'da 5 katlı bir binada çıkan yangın sonrası patlama meydana geldi
İşte Üsküdar'daki korkutan patlamadan ilk görüntüler!
Fuhuştan gözaltına alınan kadında HIV çıktı, hastaneye başvuranlar oldu