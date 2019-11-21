Son Dakika Haberleri: Akıma kapılarak ölen kişinin cenazesi Yozgat'a gönderildi
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Akıma kapılarak ölen kişinin cenazesi Yozgat'a gönderildi

6 saat önce

KAYSERİ'de elektrik direğine çıkmak isterken akıma kapılarak yaşamını yitiren kişinin Ramazan Lale (55) olduğu belirlendi.

Akıma kapılarak ölen kişinin cenazesi Yozgat'a gönderildi, System.String[]

KAYSERİ'de elektrik direğine çıkmak isterken akıma kapılarak yaşamını yitiren kişinin Ramazan Lale (55) olduğu belirlendi. Ailesinden ayrı sokaklarda yaşayan Lale'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Yozgat'a gönderildi.

Dün öğle saatlerinde Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Hitit Sokak yanındaki arazide yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, polis ve 112 Acil Servis'e haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yerde yatan kişinin öldüğü belirlendi. Yapılan incelemenin ardından ölen kişinin cesedi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis tarafından yapılan incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kişinin Yozgat'ın Çayıralan nüfusuna kayıtlı Ramazan Lale olduğu belirlendi. Lale'nin uzun süredir ailesinden ayrı sokaklarda yaşadığı öğrenildi. Lale'nin cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak memleketi Yozgat'a götürüldü.


Kayseri, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:05 Kaynak: DHA
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