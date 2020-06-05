Akıma kapılarak yük asansöründen düşen işçi yaralandı - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde elektrik akımına kapılarak yük asansöründen düşen işçi yaralandı.
Nakliye şirketinde çalışan Orhan Yılmaz (31), Kale Mahallesi'nde bir binanın 4. katına eşya taşımak için seyyar yük asansörü kurdu.
Asansörün üzerine çıkan Yılmaz, taşıyacağı eşyanın elektrik iletim hattına temas etmemesi için önlem almak istediği sırada akıma kapılarak yaklaşık 7 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Ağır yaralanan Yılmaz, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerine çağrılan elektrik dağıtım şirketi görevlileri hattı kontrol etti.