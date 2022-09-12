Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Aşağı Külünçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çalıştığı inşaatın dış cephe boyasını yapan Mustafa Kılıç, elindeki ıslak boya fırçasının elektrik teline temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Boyacı ustasının 3'üncü kattan düştüğünü görenler, sağlık ekibi çağırdı. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin ambulansla Hilvan Devlet Hastanesi 'ne götürdüğü Mustafa Kılıç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kılıç'ın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Akıma kapılıp, 3'üncü kattan düşen boyacı ustası öldü - Son Dakika

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