Akıma Kapılıp Elektrik Direğinde Asılı Kalan İşçi Feci Şekilde Can Verdi

Akıma kapılıp elektrik direğinde asılı kalan işçi feci şekilde can verdi Bakım yaparken akıma kapılıp hayatını kaybettiŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik İlçesinde bakım ve onarım için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan 24 yaşındaki işçi feci şekilde hayatını kaybetti.

Akıma kapılıp elektrik direğinde asılı kalan işçi feci şekilde can verdi

Bakım yaparken akıma kapılıp hayatını kaybetti



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik İlçesinde bakım ve onarım için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan 24 yaşındaki işçi feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine yaklaşık 10 kilometre mesafede, Arat Dağı yolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre elektrik kurumuna hizmet eden bir taşeron firmada işçi olarak çalışan 24 yaşındaki Zülfikar Kaynarpınar, bakım ve onarım yapmak için elektrik direğine tırmandı. Tellerin bakımını yapan işçi, akıma kapıldı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, şahsın feci şekilde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma bölgede önlem alırken direkte asılı kalan şahsın cenazesi ise ekipler tarafından indirildi. Cenaze, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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