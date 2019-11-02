Son Dakika Haberleri: Akıma kapılıp yaralanan kızıl şahine şantiye bekçisi sahip çıktı
Son Dakika Güncel Akıma kapılıp yaralanan kızıl şahine şantiye bekçisi sahip çıktı

Akıma kapılıp yaralanan kızıl şahine şantiye bekçisi sahip çıktı

6 saat önce

HAKKARİ"nin Yüksekova ilçesinde akıma kapılıp yaralanan kızıl şahine, bölgedeki bir şantiyenin bekçisi Harun Yalçın sahip çıktı.

Akıma kapılıp yaralanan kızıl şahine şantiye bekçisi sahip çıktı, System.String[]

HAKKARİ"nin Yüksekova ilçesinde akıma kapılıp yaralanan kızıl şahine, bölgedeki bir şantiyenin bekçisi Harun Yalçın sahip çıktı. Yalçın, ilk müdahalesini yaptığı şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği çalışanlarına teslim etti. Kızıl şahin, tedavi için Van'daki Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderilecek.

Yüksekova ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Keremağa Köprüsü yakınlarında konduğu elektrik hattında akıma kapılıp yol kenarına dusen kızıl şahin, bölgedeki bir beton santralinin şantiye bekçisi Harun Yalçın tarafından bulundu. Yalçın, ağır yaralanan şahini karton kutuya koyup, tedavisinin yapılması için Yüksekova Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği'ne haber verdi. Yalçın, "Gelen ses üzerine gidip baktığımda, şahini kanadı kırık halde buldum. Sol kanadı kırılmıştı. Elektrik akımına kapıldığı için de hemen toprağa gömdüm. Biraz bekledikten sonra da kulübeye götürüp battaniyeye sarararak sıcak tutmaya çalıştım. Kendine geldiğini anlayınca da Yüksekova Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliliği'ne haber verdim. Şantiyeye gelen ekiplere yaralı kızıl şahini teslim ettim" dedi.Yüksekova Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefi Engin Yılan ise yaralı kızıl şahine ilk müdahaleyi yapıp kendilerine teslim eden Harun Yalçın'a teşekkür etti. Engin Yılan, şahini Van'daki Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne göndereceklerini söyledi.


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Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:12 Kaynak: DHA
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