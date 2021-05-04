Akıma uyan Haluk Levent'in gençliği, Yılmaz Morgül'e benzetildi!

Sosyal medyada son günlerde başlayan gençlik fotoğrafı ile güncel fotoğrafı paylaşma akımı devam ediyor. Twitter hesabını aktif olarak kullanan Haluk Levent de bu akıma dahil oldu.

YILMAZ MORGÜL'E BENZETİLDİ

4,8 milyon takipçisinin bulunduğu Twitter hesabından gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşan Haluk Levent, "Bir akım var diyorlar 20'li yaşlar için. Buyurun. Aşık falan olmayın ama" notunu ekledi. Şarkıcının notu kadar fotoğrafı da kısa sürede gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, Levent'in yıllar önceki halini usta sanatçı Yılmaz Morgül'e benzetti.