Son Dakika Haberleri: Akımına Kapılarak Ölen İşçi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Akımına Kapılarak Ölen İşçi Son Yolculuğuna Uğurlandı

26 dakika önce

Sivas'ta arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak hayatını kaybeden işçi Burak Demirci (31), son yolcuğuna uğurlandı.

Akımına Kapılarak Ölen İşçi Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Sivas'ta arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak hayatını kaybeden işçi Burak Demirci (31), son yolcuğuna uğurlandı.

Olay, önceki gün merkeze bağlı Güneli köyünde meydana geldi. Elektriği kesilen köyün sakinleri, durumu dağıtım firmasına bildirdi. Köye gönderilen firma çalışanı evli ve 2 çocuk sahibi Burak Demirci, arızayı gidermek için direğe tırmandı. Bu sırada elektrik akımına kapılan Burak Demirci, direkte asılı kaldı. Direkten indirilen Demirci için olay yerine sağlık ekibi çağrıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Burak Demirci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Demirci'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemi tamamlanan talihsiz işçinin cenazesi ailesine teslim edildi. Demirci için öğle vakti Ulu Cami'de kılınan cenaze namazına yakınları, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Cenazeye katılan yakınlarının bir hayli üzgün olduğu görüldü. Demirci'nin cenazesi, Yukarı Tekke Mezarlığı'na defnedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:27 Kaynak: DHA

Sivas, İşçi, 3. Sayfa
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