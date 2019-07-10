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Akın akın geliyorlar

1 saat önce

Düzensiz göçmenler Yunan adalarına gitmek için akın akın Ege Denizi'ne geliyor.

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Ege Denizi, 3. Sayfa
Düzensiz göçmenler Yunan adalarına gitmek için akın akın Ege Denizi'ne geliyor. Ege Denizi'nde düzensiz göç Türk Sahil Güvenliği tarafından önleniyor.

Ocak ayında bin 92 mülteci Ege Denizi'nde Yunan adalarına geçmek isterken yakalanırken, bu rakam nisan ayında 2 bin 765'e, haziran ayında ise 3 bin 358'e yükseldi. Temmuz ayının ilk on gününde bin 556 düzensiz kaçak göçmen Ege Denizi'nde Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından yakalandı. Düzensiz göç hareketlerine izin vermeyen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri karadan, denizden ve havadan kontrollerini 7 gün 24 saat sürdürmeye devam ediyor. 2019 yılında bu güne kadar 14 bin 45 düzensiz göçmen Yunan adalarına kaçmak isterken Ege Denizi'nde Sahil Güvenlik unsurları tarafından yakalandı. Düzensiz göç hareketlerinin özellikle Balıkesir, Çanakkale ve İzmir sahillerinde yoğunluk gösterdiği dikkatleri çekiyor. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:26 Kaynak: İHA
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