Akın Akın Geliyorlardı, Bıçak Gibi Kesti

Edirne'de, her cuma günü kurulan ve 'sosyete pazarı' olarak anılan Ulus Pazarı esnafı, son dönemde yaşanan 'Adrianoupolis' tartışmalarının kendilerini çok etkilediğini söyledi.

Edirne'de, her cuma günü kurulan ve 'sosyete pazarı' olarak anılan Ulus Pazarı esnafı, son dönemde yaşanan 'Adrianoupolis' tartışmalarının kendilerini çok etkilediğini söyledi. Esnaf, bir dönem akın akın pazarlarına gelen Bulgar ve Yunan müşterilerinin adeta bıçak gibi kesildiğini söyledi.



Edirne Belediyesi tarafından kentin muhtelif yerlerine asılan Yunanca ve Bulgarca yeni yıl kutlama mesajlarında Edirne'nin isminin 'Adrianoupolis' olarak yazılması bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılandı.



Ağustos 2018 itibariyle döviz kurunda yaşanan dalgalanma sebebiyle Türk lirası karşısında paraları değer kazanan Bulgar ve Yunan turistler, akın akın alışveriş için kente gelirken, son dönemde yaşanan 'Adrianoupolis' tartışmaları nedeniyle iki haftadır kente gelen turist sayısında azalma meydana geldiği iddia edildi.



"Kimse esnafın ekmeğiyle oynamasın"



Edirne Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı (UPEK) Bülent Reisoğlu, kent ve ülke gündemine konu olan 'Adrianoupolis' tartışmalarından dolayı iki haftadır pazarlarında ve kent genelinde turist sayısının azaldığını ileri sürerek, "Söz konusu tartışmalar nedeniyle ticaretimizde ciddi anlamda azalmalar yaşanmaktadır. 2 haftadır tabiri caizse bıçak kesmesi gibi ticaret Edirne'de durmuştur. Oteller boşalmıştır. Pazardaki ve çarşılardaki işler düşmüştür. Esnaflarımız burada canlı şahitleridir. Bu tür polemikler istemiyoruz. Belediyeye taş atacaklar diye, esnafın ekmeğiyle kimse oynamasın" dedi. - EDİRNE

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Halkbank'ın Esnaf Kredisinin Detayları Belli Oldu! 100 Bin TL'ye Kadar Sıfır Faizle Kredi Verilecek

Canan Karatay, Yemekten Hemen Sonra Çay İçilmesinin Yanlış Olduğunu Söyledi

Son Dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Plastik Poşet Kullanımıyla İlgili Belediyelere Genelge Gönderdi

Termometrelerin Eksi 35'i Gördüğü İlçede Tilki Donarak Telef Oldu