Akın akın gelmeye devam ediyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akın akın gelmeye devam ediyorlar - Son Dakika

Akın akın gelmeye devam ediyorlar

6 saat önce

Mülteciler, Yunanistan'a geçmek için akın akın Edirne'ye gelmeye devam ediyor.

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Mülteciler, Yunanistan'a geçmek için akın akın Edirne'ye gelmeye devam ediyor. Pazarkule Sınır Kapısı yolu üzerinde kurulan kontrol noktasına ulaşan mülteciler, Pazarkule-Kastaines Sınır Kapısı arasında bulunan 'tampon' bölgeye kontrollü olarak alınmaya devam ediyor.


Ülkelerindeki iç savaş ve ekonomik kriz nedeniyle Avrupa hayaliyle 'umut' yolculuğuna çıkan on binlerce mülteci akın akın Edirne'ye gelmeye devam ediyor. Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı ile Yunanistan Sınır Kapısı Kastanies arasında bulunan 'tampon' bölgede mülteci sayısı gitgide artıyor. Mülteciler, ilk gün ki kararlılık ve heyecanla sınıra olan hareketliliğini sürdürüyor.


Yunan'ın orantısız müdahalesi devam ediyor


Öte yandan, basın mensuplarının giriş izni verilmediği tampon bölgede ise sıcak anlar yaşanıyor. Gazetecilerin bekleyişlerini sürdürdüğü yaklaşık bir kilometrelik mesafeden an itibariyle silah sesleri yükseliyor. İHA'nın edindiği bilgiye göre, tampon bölgede Yunan askerlerinin sınırı geçmek isteyen mültecilere çok sert müdahale ettikleri öğrenildi. - EDİRNE

Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:13 Kaynak: İHA
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