Akın Akınözü ilk kez sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile el ele görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Magazin Akın Akınözü ilk kez sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile el ele görüntülendi - Son Dakika Magazin

Akın Akınözü ilk kez sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile el ele görüntülendi

6 saat önce

Etiler'de bir mekanda oturan ikili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Akın Akınözü ilk kez sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile el ele görüntülendi, System.String[]

Etiler'de bir mekanda oturan ikili gazetecilerin sorularını yanıtladı. İlişkide her şeyin yolunda olduğunu belirten yakışıklı oyuncu, 'Evlilik haberleri çıkıyor ama şimdilik yok öyle bir şey. İlişkimiz çok güzel gidiyor tadını çıkarıyoruz' ifadelerini kullandı. Çift keyifli halleriyle dikkat çekti.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:34 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Öğretmen dizisine tepki gösterdi: Fiyasko Serenay Sarıkaya'dan "Cem Bey'le sizi görüntüleyecek miyiz?" sorusuna cevap

Son Dakika Haberleri
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 19:42:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Akın Akınözü ilk kez sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile el ele görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]