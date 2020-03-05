Son Dakika › Magazin › Akın Akınözü ilk kez sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile el ele görüntülendi - Son Dakika Magazin
Akın Akınözü ilk kez sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile el ele görüntülendi
6 saat önce
Etiler'de bir mekanda oturan ikili gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Etiler'de bir mekanda oturan ikili gazetecilerin sorularını yanıtladı. İlişkide her şeyin yolunda olduğunu belirten yakışıklı oyuncu, 'Evlilik haberleri çıkıyor ama şimdilik yok öyle bir şey. İlişkimiz çok güzel gidiyor tadını çıkarıyoruz' ifadelerini kullandı. Çift keyifli halleriyle dikkat çekti.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:34
Son Dakika Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Öğretmen dizisine tepki gösterdi: Fiyasko Serenay Sarıkaya'dan "Cem Bey'le sizi görüntüleyecek miyiz?" sorusuna cevap