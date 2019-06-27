Akın Barhan vefat etti
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Eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu üyesi, eski kaleci ve teknik direktör Akın Barhan vefat etti.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:55 Kaynak: AA
Eski Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF) Yönetim Kurulu üyesi, eski kaleci ve teknik direktör Akın Barhan vefat etti.
TFF'den yapılan açıklamada, "Eski Genç
Milli Takım futbolcusu, eski TFF Yönetim Kurulu Üyesi, eski kaleci ve teknik direktör Akın Barhan'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Akın Barhan'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.
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