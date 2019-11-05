"Akın bebeğin" ölümüne ilişkin bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı

İzmir'de doğduktan bir gün sonra yaşamını yitiren bebeğin ölümüne ilişkin davada, bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı.

Doğduktan bir gün sonra hayatını kaybeden bebeğin ölümünde ihmali olduğu iddiasıyla haklarında dava açılan 3 doktorun yargılanmasına, İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya yaşamını yitiren Akın bebeğin anne ve babası katılırken, sanık doktorları avukatları temsil etti.

Hakim, olaya ilişkin bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını bildirdi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinin hazırladığı bilirkişi raporunda minik bebeğin doğumunu takiben solunum sıkıntısı yaşadığı belirtilerek şöyle denildi:

"Bu nedenle yaşamının 7. saatinde 112 tarafından uygun koşullarda özel bir hastaneye sevki gerçekleştirilen bebek Akın, burada uygun tedavileri almasına karşın, otopside saptanan 'hyalen membran' hastalığı ve 'perinatal pnömoniye' bağlı solunum yetmezliğinden hayatını kaybetmiştir. Bu hastanın otopside saptanan ölüm nedenlerine yönelik tıbbi tedavisi, yenidoğan bakım ünitesinde ulusal rehberlere uygun şekilde uygulanmıştır. Bu tedavilerin doğumun gerçekleştiği merkezde uygulanması, tescilli yenidoğan yoğun bakım ünitesi bulunmaması nedeniyle mümkün olmamıştır."

Sanık Mustafa O'nun avukatı Rayhan Bozabalı, bebeğin doğduktan bir saat sonra solunum sıkıntısı başladığını, bu durumun yaşamın ilk saatlerinde bazı bebeklerde görülebildiğini, Mustafa O'nun elindeki imkanlar doğrultusunda bebeği kuvöze alarak oksijen desteği verdiğini ve iki saatlik gözlem sonunda bebeğin solunum sıkıntısının çözülmemesi üzerine sevk kararı aldığını söyledi.

Avukat Bozabalı, 4 yenidoğan nakil ambulansının görevde olması üzerine sevk işleminin geç gerçekleştiğini ve müvekkilinin kusuru bulunmadığını savundu.

Sanık Salih A'nın avukatı, dosyaya sunulan bilirkişi raporundan müvekkilinin olayda kusuru bulunmadığının anlaşıldığını belirtti.

Hakim tarafların tanıklarını mahkemeye bildirmesi ve bilirkişi raporuna ilişkin beyanda bulunmak üzere taraflara süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İzmir'de Emine İpek ve Erdal Akıncı çiftinin 10 Temmuz 2017'de özel bir hastanede dünyaya gelen çocukları, doğumdan bir gün sonra hayatını kaybetmişti. Aile olaya ilişkin 3 doktor hakkında "taksirle ölüme sebebiyet" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.