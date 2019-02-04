Son Dakika Haberleri: Akın'dan Emekli Belediye Çalışanları ile Kahvaltı

Akın'dan Emekli Belediye Çalışanları ile Kahvaltı

40 dakika önce

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Belediyesi'nden emekli olan personellerle kahvaltı programında bir araya geldi.

Akın'dan Emekli Belediye Çalışanları ile Kahvaltı, System.String[]
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Belediyesi'nden emekli olan personellerle kahvaltı programında bir araya geldi.

Gazhane Kültür Parkı'nda gerçekleşen program yoğun katılım altında gerçekleşti. Programda Başkan Cemal Akın emekli personellerin önerilerini dinleyerek, belediyecilik hizmetleri açısından olan talep ve sorunlarını hakkında sohbet ederek, belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Programda konuşma yapan Başkan Cemal Akın," Öncelikle ilimize vermiş olduğunuz hizmetlerden ötürü sizlere teşekkür ediyorum. Bartın Belediyesi olarak ilimiz için büyük önem arz eden üç sorunun çözülmesiyle sosyal projelerimize ağırlık vermeye başladık. İlimizde su sorunu, ırmağa akan kanalizasyon sorunu ve hava kirliliği sorunu varken sosyal projelere ağırlık veremezdik. Allah'a şükürler olsun bu sorunları çözmek bizlere nasip oldu. Göreve geldiğimiz tarihten itibaren ilimizde ki sosyal alanların sayısını artırdık. Bugün Yalı Sevgi Parkı, Gazhane Kültür Parkı, Bartın Belediyesi 140. Yıl Parkı, Kaynarca Spor ve Yaşam Parkı, Karaçay Piknik Alanı gibi 7'den 70'e herkesin güzel vakit geçirebileceği alanlar oluşturduk. Halkımız teveccüh gösterirse önümüzde ki dönemde de KöyPark, KentPark, Aladağ Piknik Alanı ve Seyir Terası Çağlayan Rekreasyon Projeleri gibi yeni sosyal alanlar oluşturmak istiyoruz. Ayrıca KöyPark Projemizi gerçekleştireceğimiz alan ile Gazhane Kültür Parkımız arasında da Teleferik Projemizi hayata geçireceğiz. Hazırlamış olduğumuz 50+1 projelerimizle şehrimizin güzelliklerine güzellikler eklemeye devam edeceğiz. Bartın Belediyesi'nden emekli olmuş siz değerli dostlarımıza aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve uzun bir yaşam, hakkın rahmetine kavuş olanlar rahmet diliyorum" dedi. - BARTIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:16 Kaynak: İHA

Bartın, Cemal Akın, Güncel
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