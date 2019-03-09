Son Dakika Haberleri: Akın'dan Huzurevi Sakinlerine Ziyaret

Akın'dan Huzurevi Sakinlerine Ziyaret

1 saat önce

Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın eşi Saliha Akın, huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti.

Akın'dan Huzurevi Sakinlerine Ziyaret, System.String[]
Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın eşi Saliha Akın, huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Huzur Evi'nde yaşayan yaşlılarla bir araya gelen Saliha Akın, onlarla sohbet ederek, taleplerini dinledi.

Akın, sık sık yaşlılarla görüşerek, onlarla sohbet ettiklerini ve tecrübelerinden faydalandıklarını belirterek, "Huzurevi sakinleri belirli günlerde değil, sürekli ziyaret edilmeli. Bizler onlarla sohbet ettiğimizde birlikte zaman geçirdiğimiz de mutlu olduklarını görüyoruz. Onların mutlu olması ise bizleri daha da fazla sevindiriyor. Büyüklerimiz bizler için çok değerli, devletimiz onları en iyi şekilde ağırlamak için gereken bütün imkanları sağlamış durumda. Biz de ziyaret ederek tecrübelerinden faydalanıyor, hayır dualarını alıyoruz." sözlerini kullandı.

Akın, yaşlılara karanfil dağıttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:35 Kaynak: AA

Huzur, Kırşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akşener'den, Erdoğan'ın "Cezaevi Yoluna Düşebilirsin" Sözlerine Yanıt: Tehdit mi Ediyorsun, Hodri Meydan Annesinin Otomobilde Bıraktığı Çocuğu Polis Kurtardı

Binali Yıldırım: Beylikdüzü'ne Metro Gelecek Bakan Kurum: TOKİ'nin Konutlarına Gelen Talep Sayısı 3 Günde 25 Bini Aştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 16:12:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akın'dan Huzurevi Sakinlerine Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]