Son Dakika Haberleri: Akın'dan Manisa'ya Veda Mesajı

Akın'dan Manisa'ya Veda Mesajı

30 dakika önce

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı eksi 1 puanla düşme hattında tamamlayıp umut tüketen Manisaspor'da altyapı ağırlıklı olan mevcut kadrodan kopmalar sürerken takımdan ayrılan Akın Açık, camiaya veda etti.

Akın'dan Manisa'ya Veda Mesajı, System.String[]


TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı eksi 1 puanla düşme hattında tamamlayıp umut tüketen Manisaspor'da altyapı ağırlıklı olan mevcut kadrodan kopmalar sürerken takımdan ayrılan Akın Açık, camiaya veda etti. 

Siyah-beyazlılarda 2 sezondur kadroda yer alan, bu sezon 16 maçta forma giyip 4 gol atan Akın, sosyal medya hesabı üzerinden, "2 yıl önce transfer olduğum Manisa ve Manisaspor'dan ayrılık vakti geldi. Bu süre içerisinde formayı en iyi şekilde taşımaya çalıştım. Birçok zorluğa rağmen Manisaspor için mücadele verdik. Yeri geldi 10 saat otobüs yolculuğuyla maça gittik, yeri geldi ıslak formalarla maça çıktık. Her zaman formaya ve armaya saygı duydum. Manisaspor'un bir gün hak ettiği yerlere gelmesi en büyük temennim. Manisa'da olduğum süre içerisinde desteklerini esirgemeyen Manisaspor taraftarlarına, birlikte mücadele ettiğim takım arkadaşlarıma teknik ekibe ve kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum başarılar diliyorum" mesajı yayımladı. 

Manisaspor'dan daha önce de Uğur Pamuk, Timur Karagülmez, Ömer Atiş ve Atilla Erel ayrılmıştı.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:41 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Manisa, Manisaspor, Spor
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