Akın, İlyasgeçidi ve Kapısuyu'nda
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Bartın Belediye Başkanı Kurucaşile İlçesi'ni ziyaretinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.
Bartın
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:59 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Kurucaşile
İlçesi'ni ziyaretinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.
Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın
yaptığı açıklamasında," Milliyetçi Hareket Partisi
Bartın İl Başkanım Ercüment Özçelik, İl Genel Meclis Üyemiz Orhan Ölçek
, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucaşile İlçe Başkanımız Muzaffer Edebal 31 Mart Yerel Seçimlerinde Kurucaşile Belediye Başkan Adayımız Sinan Özekin
ve Teşkilat Üyelerimiz ile birlikte Kurucaşile ziyaretimiz sırasında, İlyasgeçidi Köyü ve Kapısuyu Köyü'nü ziyaret ettik. Burada bulunan esnaf ve vatandaşlarımızla selamlaşarak, sohbet ettik. Tüm dostlarımıza misafirperverlikleri, güler yüz ve hoş sohbetleri için teşekkür ediyorum" dedi. - BARTIN
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