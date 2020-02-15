Akın: "Marmarabirlik bir dünya markası" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Akın: 'Marmarabirlik bir dünya markası' - Son Dakika Ekonomi

Akın: "Marmarabirlik bir dünya markası"

6 saat önce

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın Marmarabirlik'i ziyaret etti.

Akın:

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın Marmarabirlik'i ziyaret etti. Yönetimi Kurulu Başkanı Hidamet Asa'dan kurumun son durumu hakkında bilgi alan Akın, " Dünya markası olan Marmarabirlik ne kadar büyürse zeytin üreticilerimiz de o kadar büyür ve ülke ekonomisine de katma değer sağlar" dedi.


Milletvekili Ahmet Akın Marmarabirlik'i ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa ile bir araya geldi. Akın, Marmarabirlik ve zeytin üretimi hakkında karşılıklı fikir alış verişinde bulundu. Ahmet Akın yaptığı açıklamada, Marmarabirlik'in zeytin üreticisi ve ülke ekonomisi için önemine işaret ederek, "Marka olmak kolay değil. Marmarabirlik dünyanın en büyük sofralık zeytin üreticisidir. Zirai üretim anlamında ülkemizin önemli bir değeridir. Marmarabirlik Türkiye'de 500 sanayi kuruluşu içersinde yer alıyor. Zeytin üreticisinin alın terinin emeğe dönüştüğü bir kurum. Marmarabirlik ne kadar büyürse, üretici de o kadar büyür ve refah seviyesi artar. Türkiye'de ilk defa sofralık zeytine kilogram başına 15 kuruşluk prim desteği verildi. Bunu memnuniyet ile karşıladık. Üreticimiz adına sofralık zeytine verilen pirim desteğini önemsiyoruz. Prim desteğinin artırılması konusunda ilgili bakanlarımız ile görüşeceğiz. Zeytin üreticisinin meselelerini ve gerekli çözüm önerilerini milletvekili arkadaşlarımızla hep birlikte görüşeceğiz".


"Marmarabirlik'in Balıkesir bölgesinde Erdek, Bandırma, Edincik, Marmara Adası için çok önemli olduğunu vurgulayan Akın, "Bölge üreticilerimizin sorunlarını Marmarabirlik başkanımıza ilettim. Açıkçası çok verimli geçen bir ziyaret oldu. Ayrıca Marmarabirlik'in gerek ekonomik, gerek ürün bazında, gerekse ihracat rakamları ile nereden nereye geldiğini başkanımız verdikleri bilgilerle çok iyi bir şekilde anlattı. 55 ülkeye ihracat yapan, 2019 yılında 7 bin 200 ton ve döviz olarak 24 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Marmarabirlik'i başarılarından dolayı kutluyorum" diyerek sözlerini tamamladı.


Hidamet Asa, Ahmet Akın'a Marmarabirlik'e yapmış olduğu ziyaret için yönetim kurulu ve bölge üreticileri adına teşekkür etti. - BURSA

Milletvekili, Ahmet Akın, Balıkesir, Zeytin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:42 Kaynak: İHA
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