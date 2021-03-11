Akın Öngör, Prof. Dr. Emre Alkin'in konuğu olacak - Son Dakika

Boyner ve Can Yayınları iş birliğiyle gerçekleştirilen online okur – yazar buluşmalarında bu hafta, bankacılık sektöründen Y. Akın Öngör ve ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin ile gerçekleşecek.

Boyner ve Can Yayınları iş birliğinde gerçekleştirilen online okur- yazar buluşmaları devam ediyor. Bu hafta söyleşide, Akademisyen, Ekonomist & Yazar Prof. Dr. Emre Alkin'in konuğu bankacılık sektöründe çalışırken genel müdürlüğü bırakıp Atlantik ve Pasifik okyanuslarını yelkenle geçen Y. Akın Öngör olacak.

14 Mart Pazar günü saat 18: 00'de Boyner'in Instagram hesabından canlı olarak yayınlanacak söyleşide, Akın Öngör'ün "Güç'ten Sonra Devam" kitabı ve hikayesi konuşulacak.

"HAYAT GÜÇTEN İBARET DEĞİL"

"Kitap, kariyerinin zirvesinde görevinden ayrılma kararını ve profesyonel yaşamın dışındaki Akın'ı anlatıyor" diyen Öngör, "Kitapta hayatın güçten ve bu gücün kullanımından ibaret olmadığını, insanın kendisine ve çevresine zaman ayırması gerektiğini anlattım. Projelerimi, meşgalelerimi, zevklerimi, büyük bir içtenlikle gözler önüne serdim" diye konuştu.