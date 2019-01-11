Akın Öztürk, Adliyede İfade Verdi
1 saat önce
15 Temmuz darbe girişiminin askeri kanadının bir numaralı ismi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk, başka bir soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere Ankara Adliyesine sevk edildi.
15 Temmuz darbe girişiminin askeri kanadının bir numaralı ismi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk, başka bir soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere Ankara Adliyesine sevk edildi.
Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki faaliyetlere ilişkin, askeri kanadın bir numaralı ismi olduğu ve sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyesi olma suçundan Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk, sabah saatlerinde tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden Ankara Adliyesi'ne getirildi. Öztürk'ün yürütülen başka bir soruşturma kapsamında ifadesine başvurulduğu öğrenildi. İfade işlemlerinin ardından Öztürk tekrar cezaevine götürüldü. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:05 Kaynak: DHA
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