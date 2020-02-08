Akın Öztürk'ün emir astsubayı adliyeye getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akın Öztürk'ün emir astsubayı adliyeye getirildi - Son Dakika

Akın Öztürk'ün emir astsubayı adliyeye getirildi

6 saat önce

FETÖ'nün darbe girişimini yöneten isimlerden eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün FETÖ'den gözaltına alınan emir astsubayı Mehmet Serdar Ö. Ankara Adliyesine getirildi.

FETÖ'nün darbe girişimini yöneten isimlerden eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün FETÖ'den gözaltına alınan emir astsubayı Mehmet Serdar Ö. Ankara Adliyesine getirildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini yöneten ve bu kapsamda hapis cezası alan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün eski emir astsubayı Mehmet Serdar Ö., FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmıştı. Şüpheli Mehmet Serdar Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi. Şüphelinin, burada soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade vermesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

(Abdullah Sarica - Fatih Erdoğan/İHA)

Akın Öztürk'ün emir astsubayı adliyeye getirildi

Mehmet Serdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:35 Kaynak: İHA
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