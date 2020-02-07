Akın Öztürk'ün emir astsubayı FETÖ'den gözaltına alındı - Son Dakika

Mehmet Serdar Ö'nün emir astsubaylığını yaptığı Akın Öztürk, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

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