Akın Öztürk'ün emir astsubayı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akın Öztürk'ün emir astsubayı tutuklandı - Son Dakika

Akın Öztürk'ün emir astsubayı tutuklandı

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin kilit isimlerinden eski orgeneral Akın Öztürk'ün emir astsubayı Mehmet Serdar Ö, tutuklandı.

Akın Öztürk'ün emir astsubayı tutuklandı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin kilit isimlerinden eski orgeneral Akın Öztürk'ün emir astsubayı Mehmet Serdar Ö, tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mehmet Serdar Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Şüpheli Mehmet Serdar Ö, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 Şubat'ta yakalanan Mehmet Serdar Ö'nün emir astsubaylığını yaptığı Akın Öztürk, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mehmet Serdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara'daki kritik İdlib görüşmesi sona erdi! Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama
Babası tarafından katledilen Şeyma Yıldız'ın annesi kızının ardından konuştu: Yavrumu öldürdü ama katil değil Denizli'de 2 çocuğu sokak ortasında döven genç kızlar yine serbest bırakıldı Kadın arkadaşıyla birlikte geldiği otel odasında fenalaşarak hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
21:35 Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi
21:12 Atina tatilinden yeni kare! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı tam gaz sürüyor
19:41 Ünlü manken umreye gitti!
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 21:38:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akın Öztürk'ün emir astsubayı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]