Akın Öztürk'ün emir astsubayı tutuklandı - Son Dakika

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 Şubat'ta yakalanan Mehmet Serdar Ö'nün emir astsubaylığını yaptığı Akın Öztürk, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

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