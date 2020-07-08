Akın Öztürk'ün emir astsubayına 15 yıl hapis talebi - Son Dakika

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimi ardından açılan 'Genelkurmay Çatı Davası'nda 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün emir astsubayı Mehmet Serdar Özdemirci'nin, 'örgüt üyeliği' suçundan yargılandığı davada savcı 15 yıla kadar hapsini istedi.
Mehmet Serdar Özdemirci'nin, FETÖ/PDY üyesi suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk celsesi Ankara 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Özdemirci bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, avukatı hazır bulundu. Savunmasını yapan Özdemirci, 1997 yılında Hava Kuvvetleri'nde astsubay olarak göreve başladığını, darbe girişimi sırasında İzmir'de tatilde olduğunu ve bu tarihten sonra açığa alındığını söyledi. Gözaltına alınana kadar hakkında hiçbir soruşturma ve dava bulunmadığını, görevine dönmek için beklediği sırada, bir tanığın ifadesi üzerine örgütün haberleşmek için kullandığı ankesörlü telefonla mahrem imamlarla irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını belirti. Sanık Özdemirci, Akın Öztürk'e Diyarbakır'da görev yaptığı sırada şu an Korgeneral rütbesinde bulunan komutanının emri ile atandığını söyledi. Ailevi nedenlerle bu atamayı istemediğini ancak emir nedeniyle kabul etmek zorunda kaldığını iddia etti.
Savcı, sanığın, tanık ifadesi ile ankesörlü telefonla yaptığı ardışık görüşmelerinin örgüt üyesi olduğunu ortaya koyduğunu, bu nedenle 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istediklerini, ayrıca müvekkilinin adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini talep etti. Süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.